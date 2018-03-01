Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Дубае потерпел поражение от француза Люки Пуи (2) со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. 21-летний москвич, занимающий 41-е место в рейтинге АТР, 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, сделал 2 брейка и не отыграл ни одного брейк-пойнта из 3. Люка также сделал 7 эйсов при 2 двойных.
В другом матче второго круга киприот Маркос Багдатис (WC) уступил сербу Филипу Краиновичу (7) со счётом 6:7 (2:7), 4:6.
Видеообзор матчей второго круга доступен на «Чемпионате».