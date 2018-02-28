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Чорич стал первым четвертьфиналистом турнира в Дубае
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Чорич стал первым четвертьфиналистом турнира в Дубае 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Хорватский теннисист Борна Чорич пробился в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ), в двух партиях обыграв представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты. Борна 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 7 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований в Дубае Чорич поспорит с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 3) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, LD).
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