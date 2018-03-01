14 эйсов помогли Пуи обыграть Сугиту и выйти в полуфинал турнира в Дубае

Теннисист из Франции Люка Пуи (2) получил путёвку в полуфинал турнира в Дубае (ОАЭ), обыграв японского спортсмена Юити Сугиту (8) со счётом 3:6, 6:3, 6:2 Матч продолжался 1 час и 53 минуты. Победитель выполнил 14 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта. На счету японца 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.