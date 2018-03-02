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Куэвас сломил сопротивление Майера и вышел в полуфинал турнира в Бразилии
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Куэвас сломил сопротивление Майера и вышел в полуфинал турнира в Бразилии 

Чемпионат.com 2 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Уругвайский теннисист Пабло Куэвас вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Сан-Паулу (Бразилия). 32-летний спортсмен, получивший от организаторов 3-й номер посева, переиграл аргентинца Леонардо Майера (5) со счётом 6:2, 6:7 (13:15), 7:6 (7:5).
Продолжительность матча составила 2 часа и 59 минут. Куэвас выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу. На счету Майера 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В полуфинале Куэвас встретится с победителем матча Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Фабио Фоньини (Италия, 2). Турнир в Бразилии завершится 4 марта. Его призовой фонд составляет $ 516 205.
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