Куэвас сломил сопротивление Майера и вышел в полуфинал турнира в Бразилии

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Сан-Паулу (Бразилия). 32-летний спортсмен, получивший от организаторов 3-й номер посева, переиграл аргентинца Леонардо Майера (5) со счётом 6:2, 6:7 (13:15), 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа и 59 минут. Куэвас выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу. На счету Майера 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. В полуфинале Куэвас встретится с победителем матча Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Фабио Фоньини (Италия, 2). Турнир в Бразилии завершится 4 марта. Его призовой фонд составляет $ 516 205.