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Федерер в пятый раз стал обладателем премии «Лауреус»
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Федерер в пятый раз признан лучшим спортсменом года по версии «Лауреус» 

ТАСС 27 февраля 2018
Фото: ТАСС
Швейцарский теннисист Роджер Федерер признан лучшим спортсменом года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). Церемония вручения премии состоялась во вторник в Монако.
36-летний Федерер стал обладателем премии в пятый раз, ранее он получал награду в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах. В прошедшем году он выиграл шестой Открытый чемпионат Австралии и восьмой Уимблдон в карьере. Также на награду "Спортсмен года" претендовали португальский футболист Криштиану Роналду, британцы Льюис Хэмилтон (автогонки) и Крис Фрум (велогонки), британский бегун Мо Фара и испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Спортсменкой года признана американская теннисистка Серена Уильямс, которая в 2017 году в седьмой раз выиграла Открытый чемпионат Австралии. В номинации "Возвращение года" победил Федерер. Победителем в номинации "Прорыв года" стал 38-летний испанский гольфист Серхио Гарсия, выигравший в 2017 году свой первый "Мастерс". Командой года признана немецкая команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес", завоевавшая в прошедшем году Кубок конструкторов.
Премия "Лауреус" была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров — известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов "Лауреус" в главных номинациях выигрывала лишь Елена Исинбаева — в 2007 и 2009 гг. Премию в категории "Прорыв года" получал Марат Сафин — в 2001 году.
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