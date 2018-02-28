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Свитолина рассталась со своим возлюбленным
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Свитолина рассталась со своим возлюбленным 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 4-е место в рейтинге WTA, поделились подробностями своей интимной жизни. 23-летняя уроженка Одессы призналась, что рассталась со своим возлюбленным, известным игроком в крикет Рисом Топли. «Моё сердце свободно. Сейчас, как и всегда, большинство времени я уделяю теннису. У меня много переездов, много разных мероприятий. И для меня это сейчас в приоритете», — отметила Свитолина в эфире шоу «Cніданок з „1+1“.
На прошлой неделе Свитолина стала триумфатором турнира в Дубае (ОАЭ), обыграв в финале россиянку Дарью Касаткину.
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