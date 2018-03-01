Легенде тенниса Аранче Санчес грозит тюрьма

Испанская теннисистка Аранча Санчес-Викарио в интервью журналу Hola! Рассказала о непростой финансовой ситуации и проблемах с мужем. Об этом сообщает AS.

Спортсменка стала супругой бизнесмена Хосепа Сантакана в 2008 году. После смерти отца теннисистки мужчина начал управлять ее финансами. По словам женщины, он ввел ее в заблуждение и лишил денег, предметов роскоши и трофеев за победы в турнирах «Большого шлема». Санчес подала на него в суд с требованием вернуть ей кубки, но мужчина заявил, что у него их нет. Позже выяснилось, что с аналогичными заявлениями против Сантаканы выступали и другие женщины.

Позже мужчина потребовал в суде полную опеку над двумя детьми, заявив, что Санчес находится в глубокой депрессии и имеет психические отклонения.

Кроме того, банк Люксембурга, где Санчес хранила свои сбережения, подал против нее и ее мужа жалобу, требуя выплатить около десяти миллионов долларов. Ей вменяют мошенничество и сокрытие активов. СМИ писали, что спортсменке грозит тюремный срок.

«Мне больно, но я буду сильной и буду бороться за своих детей и за себя», — подчеркнула она. В беседе с Hola! Санчес рассказала, что «была не права во время брака», но не жалеет о том, что «отдала все ради любви».

По словам Санчес, муж «изолировал ее от мира» и «подстрекал» ее против семьи и друзей. 46-летняя женщина заявила, что некоторые ее трофеи и личные вещи до сих пор находятся в доме родителей Сантаканы.

Сам мужчина рассказывал журналистами, что в реальности его отношения с Санчес закончились около двух лет назад, а в браке у них «не было сексуальных отношений в течение пяти лет». Он утверждал, что сначала у теннисистки были большие долги, и он помогал ей, а не обманывал.

В ближайшее время Сантакана и Санчес должны оформить развод.

Аранча Санчес была одной из самых быстрых теннисисток и за свою скорость получила прозвище «Барселонский шмель». Она — первая испанка, которая смогла стать первой ракеткой мира (февраль 1995). За свою карьеру выиграла 14 турниров «Большого шлема».