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Свитолина рассталась с бойфрендом
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Свитолина рассталась с бойфрендом 

Спорт-Экспресс 1 марта 2018
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина сообщила о разрыве отношений со своим бойфрендом, игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли. Отношения между 23-летней теннисисткой и 24-летним британцем продлились около года.
— Мое сердце свободно, — сказала в эфире телеканала «1+1» Свитолина. — В данный момент, как и всегда, большую часть времени я уделяю теннису. У меня много переездов, различных мероприятий. Для меня это сейчас в приоритете.
Напомним, в этом году 23-летняя украинка выиграла два турнира. На первом в сезоне турнире «Большого шлема», Australian Open, она дошла до 1/4 финала.
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