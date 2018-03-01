Свитолина рассталась с бойфрендом

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина сообщила о разрыве отношений со своим бойфрендом, игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли. Отношения между 23-летней теннисисткой и 24-летним британцем продлились около года.

— Мое сердце свободно, — сказала в эфире телеканала «1+1» Свитолина. — В данный момент, как и всегда, большую часть времени я уделяю теннису. У меня много переездов, различных мероприятий. Для меня это сейчас в приоритете.

Напомним, в этом году 23-летняя украинка выиграла два турнира. На первом в сезоне турнире «Большого шлема», Australian Open, она дошла до 1/4 финала.