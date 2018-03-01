Стивенс отыграла матчбол и одолела Рус в Акапулько

13-я ракетка мира американка Слоан Стивенс пробилась в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов.

В матче второго круга лидер посева переиграла голландку Аранчу Рус со счетом 5:7, 7:6 (8:6), 6:0. Во втором сете американка отыграла матчбол. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.

Слоан 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 11 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал Стивенс поспорит со швейцаркой Стефани Фёгель

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