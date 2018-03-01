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Стивенс отыграла матчбол и одолела Рус в Акапулько
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Стивенс отыграла матчбол и одолела Рус в Акапулько 

LiveSport.Ru 1 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
13-я ракетка мира американка Слоан Стивенс пробилась в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов.
В матче второго круга лидер посева переиграла голландку Аранчу Рус со счетом 5:7, 7:6 (8:6), 6:0. Во втором сете американка отыграла матчбол. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.
Слоан 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 11 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в полуфинал Стивенс поспорит со швейцаркой Стефани Фёгель.
Другие результаты:
Дарья Гаврилова (Австралия) — Рената Сарасуа (Мексика) — 7:5, 6:3  Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) — Ирина Бегу (Румыния) — 7:6 (7:3), 6:1  Леся Цуренко (Украина) — Арина Родионова (Австралия) — 6:3, 6:1  Стефани Фёгель (Швейцария) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:4  Кристина Младенович (Франция) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 3:6, 6:3, 7:5  Ребекка Петерсон (Швеция) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:1, 6:4  Чжан Шуай (Китай) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 7:6 (7:5), 6:4
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