Ещё
Маррэй может вернуться на корт до старта травяного сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маррэй может вернуться на корт до старта травяного сезона 

Спорт-Экспресс 1 марта 2018
Экс-первая ракетка мира Энди Маррэй может вернуться к тренировкам на корте до конца марта, информирует BBC. Британец планирует начать выступать до старта травяного сезона, который стартует в начале июня турнирами в Штутгарте и Хертогенбосе.
Маррэй в январе перенес операцию на бедре, из-за которой пропустил Australian Open. Отмечается, что восстановление идет хорошо, и теннисист уже начал работать в тренажерном зале.
Напомним, что в своем последнем матче в четвертьфинале Уимблдона в июле 2017 года Маррэй проиграл Сэму Куэрри.
Спорт-Экспресс: последние новости
Шарапова снялась с турнира в Майами Дарья Касаткина: "Первая ракетка России? Рада, но мои цели выше" Томми Хаас завершил карьеру
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение