Софья Жук вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Софья Жук во втором круге турнира категории Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе сумела одолеть словачку Магдалену Рыбарикову в трех партиях. Счет по сетам — 6:3, 2:6, 7:5.
Встреча между теннисистками продолжалась 2 часа 34 минуты. Россиянка при счете 5:4 в решающем сете упустила 11 матчболов. И все же Жук смогла сломить сопротивление словацкой спортсменки.
В следующем круге теннисистка из России встретится с американкой Даниэль Коллинз, победившей ранее соотечественницу Мэдисон Кис.