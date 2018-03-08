Теннисистка Софья Жук вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

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Российская теннисистка Софья Жук во втором круге турнира категории Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе сумела одолеть словачку Магдалену Рыбарикову в трех партиях. Счет по сетам — 6:3, 2:6, 7:5. Встреча между теннисистками продолжалась 2 часа 34 минуты. Россиянка при счете 5:4 в решающем сете упустила 11 матчболов. И все же Жук смогла сломить сопротивление словацкой спортсменки. В следующем круге теннисистка из России встретится с американкой Даниэль Коллинз , победившей ранее соотечественницу Мэдисон Кис.