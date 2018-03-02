Ещё
Осака: кто-нибудь может научить меня выполнять «твинер» правильно?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Осака: кто-нибудь может научить меня выполнять «твинер» правильно? 

Чемпионат.com 2 марта 2018
Японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в своём «твиттере» видео, на котором пытается выполнить «твинер» (удар между ног), но у неё ничего не получается.
«Кто-нибудь может научить меня выполнять этот удар правильно?» — написала Осака.
Видео доступно в «твиттере» Наоми Осаки.
20-летняя теннисистка занимает 44-ю строчку в рейтинге WTA. На прошедшем турнире в Дубае (ОАЭ) она дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Украины Элине Свитолиной со счётом 2:6, 4:6. В итоге украинка завоевала титул.
Чемпионат.com: последние новости
Цибулкова снялась с турнира в Майами, Жук выступит в квалификации Касаткина, Павлюченкова и 8 теннисисток топ-10 сыграют на турнире в Штутгарте Бартоли планирует вернуться на корт на одном из травяных турниров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение