Осака: кто-нибудь может научить меня выполнять «твинер» правильно?

Японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в своём «твиттере» видео, на котором пытается выполнить «твинер» (удар между ног), но у неё ничего не получается.

«Кто-нибудь может научить меня выполнять этот удар правильно?» — написала Осака.

Видео доступно в «твиттере» Наоми Осаки.

20-летняя теннисистка занимает 44-ю строчку в рейтинге WTA. На прошедшем турнире в Дубае (ОАЭ) она дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Украины Элине Свитолиной со счётом 2:6, 4:6. В итоге украинка завоевала титул.