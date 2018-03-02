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Джокович может выступить на турнире в Индиан-Уэллсе
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Джокович может выступить на турнире в Индиан-Уэллсе 

Чемпионат.com 2 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Сербский теннисист Новак Джокович может вернуться в строй раньше запланированного срока.
В данный момент 30-летний спортсмен тренируется в Лас-Вегасе и заинтересован в том, чтобы выступить на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает посредством своего «твиттера» журналистка Кароль Бушар. В течение ближайших дней состоится медицинское обследование, по итогам которого станет известно, сумеет ли Новак выступить на турнире, который стартует 6 марта.
В начале февраля Джокович перенёс операцию на повреждённом локте. Он является пятикратным победителем турнира в Индиан-Уэллсе.
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