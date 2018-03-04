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К. Бондаренко сыграет с Эррани в финале WТА-челленджера в Индиан-Уэллсе
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К. Бондаренко сыграет с Эррани в финале WТА-челленджера в Индиан-Уэллсе 

Чемпионат.com 4 марта 2018
Итальянка Сара Эррани (Q) в полуфинале турнира категории «WТА-челленджер» в Индиан-Уэллсе переиграла американку Аманду Анисимову (Q) со счётом 6:4, 6:2. Сара отыграла 8 брейк-пойнтов из 10 и сделала 5 брейков.
За титул 30-летняя уроженка Болоньи, занимающая 125-е место в рейтинге WТА, поспорит с украинкой Катериной Бондаренко (4), которая взяла верх над австралийкой Айлой Томлянович — 7:5, 6:3. 31-летняя Бондаренко, которая располагается на 84-й позиции в женской табели о рангах, сделала 3 брейка, проиграв 1 гейм на своей подаче.
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