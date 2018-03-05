Шарапова скатилась вниз

Россиянка Мария Шарапова опустилась с 48-й на 53-ю строчку в обновленном рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
Ее соотечественница Анна Блинкова с 43-й позиции переместилась на 51-е место. Лучшая из отечественных спортсменок Дарья Касаткина занимает 11-ю строчку.
В первой десятке изменений не произошло. Чемпионскую гонку возглавляет датчанка Каролин Возняцки.
Чемпионская гонка WTA. Версия от 5 марта:
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2630.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 1930.
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 1625.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) -1475.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1435.
6 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1121.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 941.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 820.
9 (9). Юлия Гёргес (Германия) — 725.
10 (10). Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — 589.
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 563.
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51 (43). Анна Блинкова (Россия) — 261…
53 (48). Мария Шарапова (Россия) — 241…
56 (50). Екатерина Макарова (Россия) — 235…
62 (54). Елена Веснина (Россия) — 227…
77 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 168.
77 (73). Софья Жук (Россия) — 168…
98 (93). Елена Рыбакина (Россия) — 129.