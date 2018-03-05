Шарапова скатилась вниз

Шарапова опустилась на 53-ю строчку в обновленном рейтинге чемпионской гонки WTA

Россиянка Мария Шарапова опустилась с 48-й на 53-ю строчку в обновленном рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.

Ее соотечественница Анна Блинкова с 43-й позиции переместилась на 51-е место. Лучшая из отечественных спортсменок Дарья Касаткина занимает 11-ю строчку.

В первой десятке изменений не произошло. Чемпионскую гонку возглавляет датчанка Каролин Возняцки.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 5 марта:

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2630.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 1930.

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 1625.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) -1475.

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1435.

6 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1121.

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 941.

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 820.

9 (9). Юлия Гёргес (Германия) — 725.

10 (10). Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — 589.

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 563.

…

51 (43). Анна Блинкова (Россия) — 261…

53 (48). Мария Шарапова (Россия) — 241…

56 (50). Екатерина Макарова (Россия) — 235…

62 (54). Елена Веснина (Россия) — 227…

77 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 168.

77 (73). Софья Жук (Россия) — 168…

98 (93). Елена Рыбакина (Россия) — 129.