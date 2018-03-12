Ещё
Уильямс возненавидела игры против сестры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серена Уильямс возненавидела игры против сестры 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: Crystal Chatham/ AP Photo
Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что ненавидит играть против своей сестры Винус. Спортсменки встретятся в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе. Слова Уильямс-младшей приводит sport360.com.
«Я бы предпочла сыграть с кем-то другим. С любым. Но это случилось сейчас. Так что мы имеем то, что имеем. Я правда ненавижу играть против нее, но я каждый раз наслаждаюсь противостоянием, когда мы друг против друга на корте. Но мне не нравится то, что случается после», — заявила Уильямс.
9 марта спортсменка призналась, что употребляла запрещенные препараты, однако имела на них терапевтическое исключение. «У меня есть ребенок, и я никогда не смогла бы смотреть ей в глаза и говорить: "Мама жульничала". Это было бы безответственно. У меня всегда было именно такое отношение к вопросу допинга», — подчеркнула она.
В тот же день она впервые вышла на корт после 13-месячного перерыва, связанного с рождением ребенка. Она обыграла Зарину Дияс из Казахстана в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе.
Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. На счету Уильямс семь побед.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 96 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение