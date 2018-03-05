Хачанов сохранил 18-е место в рейтинге ATP

Его соотечественник Даниил Медведев с 14-й строчки опустился на 20-ю.
Аргентинец Диего Шварцман поднялся с шестой на четвертую позицию. Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро с 34-го места вышел на шестое, а испанец Роберто Баутиста-Агут с 37-го места переместился на седьмое.
Чемпионская гонка ATP. Версия от 5 марта:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2500.
2 (2). Марин Чилич (Хорватия) — 1335.
3 (3). Чхун Хён (Южная Корея) — 920.
4 (6). Диего Шварцман (Аргентина) — 770.
5 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 765.
6 (34). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 760.
7 (37). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 760.
8 (5). Григор Димитров (Болгария) — 750.
9 (15). Кевин Андерсон (ЮАР) — 710.
10 (16). Люка Пуи (Франция) — 710.
…
18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 430…
20 (14). Даниил Медведев (Россия) — 417…
23 (20). Андрей Рублев (Россия) — 375…
56 (96). Евгений Донской (Россия) — 212…
90 (74). Алексей Ватутин (Россия) — 145.