Хачанов сохранил 18-е место в рейтинге ATP

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Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы

Касаткина поделилась эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Макарова и Веснина вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде