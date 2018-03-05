В финал турнира «Золотая шайба» вышли хоккеисты из Богородского

Команда из досугового центра «Богородское» сразится в решающей игре с командой «Аннино» из Южного округа Москвы и определит, кто же поедет в Сочи на Всероссийское первенство.

Хоккейная команда из Богородского несколько дней тому назад в упорнейшей борьбе одолела в полуфинале турнира «Золотая шайба» команду из Северного округа столицы со счетом 2:1 и вышла в финал турнира. Теперь в главном матче команда «Планета Богородское» (2000 — 2001 г.р.) сразится с дружиной из «Аннино». Финальная игра пройдет 3 марта на Малой арене «ВТБ Ледовый Дворец» в 11 часов.

Всего же в московском турнире приняли участие 11 тысяч юных хоккеистов более чем из 600 команд в четырех возрастных группах. А победители финальных игр примут участие во Всероссийском турнире, который пройдет в Сочи. Кстати, в финал пробилась и еще одна команда из ВАО — «Снежные Барсы» (2007 — 2008 г.р.), которая представляет район Косино-Ухтомский.