Роджер Федерер: «За полгода вне корта осознал, как сильно люблю теннис»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отметил, что семья помогает ему в профессиональной карьере. Он также добавил, что когда не играл в течение шести месяцев в 2016 году, то понял, что хочет вернуться. — Думаю, появление детей помогло мне повзрослеть как на корте, так и вне его, — приводит Palm Springs Life слова Федерера. — Надеюсь, благодаря этому я стал лучше во всем, в том числе в подходе к жизни. Я всегда знаю, что после матча, вне зависимости от того, выиграю я или проиграю, я вернусь к семье — Мирке и детям. Это помогает и моей теннисной карьере. Когда я провел шесть месяцев вне корта, я осознал, как сильно люблю теннис. Для меня это лучшая мотивация. Я вернулся не для того, чтобы доказывать людям, что они были неправы, и не для того, чтобы доказать что-то себе. Я работал усердно ради возвращения, потому что люблю эту игру и потому что знал, что еще могу что-то сделать в ней.

36-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», он выиграл за карьеру 97 турниров ATP. Сейчас он является самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории.