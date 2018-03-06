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Бартоли: я в восторге от того, что сыграю с Сереной Уильямс!
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Бартоли: я в восторге от того, что сыграю с Сереной Уильямс! 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Француженка Марион Бартоли поделилась ожиданиями от предстоящего во вторник, 6 марта поединка с американкой Сереной Уильямс в рамках выставочного турнира Tie Break Tens, который состоится в Нью-Йорке (США).
«Я в восторге от того, что этим вечером сыграю с Сереной Уильямс! Это будет мой первый матч за пять лет! Жду эпичного вечера с Tie Break Tens, будет битва!», — написала Бартоли в своём «твиттере».
Напомним, что также на этом турнире выступят Винус Уильямс, Элина Свитолина, Сорана Кырстя, Чжан Шуай, Коко Вандевей и Даниэла Гантухова — единственная из участниц, кто в данный момент завершил карьеру.
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