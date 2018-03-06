Бартоли: я в восторге от того, что сыграю с Сереной Уильямс!

Француженка Марион Бартоли поделилась ожиданиями от предстоящего во вторник, 6 марта поединка с американкой Сереной Уильямс в рамках выставочного турнира Tie Break Tens, который состоится в Нью-Йорке (США).

«Я в восторге от того, что этим вечером сыграю с Сереной Уильямс! Это будет мой первый матч за пять лет! Жду эпичного вечера с Tie Break Tens, будет битва!», — написала Бартоли в своём «твиттере».