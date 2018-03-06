Шарапова узнала соперницу в Индиан-Уэллсе

Россиянка Мария Шарапова встретится с японкой Наоми Осакой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан— Уэллсе (призовой фонд — $8,65 млн). Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В случае победы во втором круге Шарапова сыграет с полячкой Агнешкой Радваньской.
Россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Елена Веснина вошли в число сеяных на турнире и начнут выступление со второго раунда. Софья Жук в первом круге встретится с француженкой Ализе Корне, Екатерина Макарова — с бельгийкой Кирстен Флипкенс, Наталья Вихлянцева узнает свою соперницу после завершения квалификации
Американка Серена Уильямс, для которой турнир в Индиан— Уэллсе станет первым в рамках WTA после рождения ребенка, стартует матчем с Зариной Дияс из Казахстана.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 8 по 18 марта.