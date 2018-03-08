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Шарапова проиграла японке Осаке в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе
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Шарапова проиграла японке Осаке в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе 

ТАСС 8 марта 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 8 марта. Россиянка Мария Шарапова уступила японке Наоми Осаке в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $8,65 млн).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу японской теннисистки.
Во втором круге Осака сыграет с полькой Агнешкой Радваньской, посеянной на турнире под 31-м номером.
Шарапова дважды побеждала на турнире в Индиан-Уэллсе (2006 и 2013), а также один раз проиграла в финале белоруске Виктории Азаренко (2012). Последний раз Шарапова играла на соревнованиях в Индиан-Уэллсе в 2015 году, тогда она в третьем раунде уступила Азаренко.
Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является россиянка Елена Веснина. В финале Веснина обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову. Обе спортсменки вступят в борьбу в Индиан-Уэллсе со второго круга.
Турнир завершится 18 марта.
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