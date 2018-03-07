Унаи Эмери: Первый гол и красная карточка разбили наши шансы 

— «Реал» играл лучше нас, — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА. — Мы хотели больше атаковать, но первый гол и красная карточка разбили наши шансы. «Реал» заслужил пройти дальше.
Проиграть «Реалу» не обидно, а вот вылететь в 1/8 финала — да. Ключевым стал первый матч: мы были лучше соперников более 80 минут. Сегодня же они контролировали 60% этого матча, а мы не смогли ничего сделать в рамках своих 40%.
Напомним, первый матч противостояния завершился победой «Реала» со счетом 3:1. Таким образом, подопечные Зинедина Зидана по сумме двух встреч вышли в четвертьфинал турнира.