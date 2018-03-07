Настольный теннис — Открытый чемпионат Катара 2018, квалификация: китаянка Ван Иди переиграла россиянку Я. Носкову

Доха, 6 марта / Синьхуа / — В матче 1-го раунда квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Ван Иди со счетом 4:3 добилась победы над россиянкой Яной Носковой . Фотографии Синьхуа/Никку

Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче 1-го раунда квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Ван Иди со счетом 4:3 добилась победы над россиянкой Яной Носковой. Фотографии Синьхуа/Никку

Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче 1-го раунда квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Ван Иди со счетом 4:3 добилась победы над россиянкой Яной Носковой. Фотографии Синьхуа/Никку

Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче 1-го раунда квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Ван Иди со счетом 4:3 добилась победы над россиянкой Яной Носковой. Фотографии Синьхуа/Никку

Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче 1-го раунда квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Ван Иди со счетом 4:3 добилась победы над россиянкой Яной Носковой. Фотографии Синьхуа/Никку