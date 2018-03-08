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Плишкова, Стосур и Соболенко вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэлссе
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Плишкова, Стосур и Соболенко вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэлссе 

Спорт-Экспресс 8 марта 2018
Арина Соболенко из Белоруссии переиграла Варвару Лепченко из США в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Также в следующий круг вышли китаянка Ван Цян, чешка Кристина Плишкова, хорватка Петра Мартич и швейцарка Белинда Бенчич.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ван Цян (Китай) — Тимеа Бачински (Швейцария) — 6:0, 4:6, 6:2  Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Александра Крунич (Сербия) — 3:6, 6:4, 6:1  Саманта Стосур (Австралия) — Лорен Дэвис (США) — 3:6, 6:3, 6:3  Мария Саккари (Греция) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 6:2  Кристина Плишкова (Чехия) — Дуань Инин (Китай, Q) — 6:4, 7:6  Кайя Канепи (Эстония) — Куруми Нара (Япония, Q) — 1:6, 6:4, 6:4  Петра Мартич (Хорватия) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:1  Маркета Вондроушова (Чехия) — Мэдисон Бренгл (США, Q) — 6:2, 6:2  Сачия Викери (США, Q) — Эжени Бушар (Канада, WC) — 6:3, 6:4  Арина Соболенко (Белоруссия) — Варвара Лепченко (США) — 7:5, 6:1  Белинда Бенчич (Швейцария) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 1:6, 6:1, 7:6  София Кенин (США, Q) — Клер Лю (США, WC) — 6:2, 6:0
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