Соболенко победила Лепченко и сыграет с Кузнецовой на турнире в Индиан-Уэллсе 

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счётом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 24 минуты. Арина 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в третий круг Соболенко поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой (19).
Индиан-Уэллс. Женщины. Первый круг Кэролайн Доулхайд (США, WC) — Шелби Роджерс (США) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:3. Белинда Бенчич (Швейцария) — Тимя Бабош (Венгрия) — 1:6, 6:1, 7:6 (7:4). Ван Цян (Китай) — Тимя Бачински (Швейцария) — 6:0, 4:6, 6:2. Саманта Стосур (Австралия) — Лорен Дэвис (США) — 3:6, 6:3, 6:3. Ирина Бегу (Румыния) — Александра Крунич (Сербия) — 3:6, 6:4, 6:1. Кристина Плишкова (Чехия) — Дуань Инъин (Китай, Q) — 6:4, 7:6 (7:5). Мария Саккари (Греция) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 6:2. Кайя Канепи (Эстония) — Куруми Нара (Япония, Q) — 1:6, 6:4, 6:4. Петра Мартич (Хорватия) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:1. Маркета Вондроушова (Чехия) — Мэдисон Бренгл (США, Q) — 6:2, 6:2. Сачия Викери (США, Q) — Эжени Бушар (Канада, WC) — 6:3, 6:4. Софья Кенин (США, Q) — Клэр Лю (США, WC) — 6:2, 6:0.