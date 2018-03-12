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Халеп победила Доулхайд и вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Халеп победила Доулхайд и вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Фото: Газета.Ru
В Индиан-Уэллсе завершилась встреча третьего круга, в которой встречались румынка Симона Халеп (1) и американка Кэролайн Доулхайд (165). Первая ракетка мира одержала победу в трёх сетах со счётом 1:6, 7:6, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 5 минут 58 секунд. Халеп 2 раза подала навылет, а также не совершила ни одной двойной ошибки. Доулхайд, в свою очередь, записала на свой счёт 2 эйса и допустила 4 двойных ошибки. Соперницы взяли по 5 брейк-поинтов.
В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе Симона Халеп сыграет с китаянкой Ван Цян (55).
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