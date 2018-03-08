Братья Зверевы встретятся с братьями Брайан на старте турнира в Индиан-Уэллсе 

Стала известна сетка турнира в Индиан-Уэллсе в мужском парном разряде. Первый номер посева получили поляк Лукаш Кубот и представитель Бразилии Марсело Мело. Они стартуют матчем с испанцами Роберто Баутиста-Агутом и Давидом Феррером.
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сыграет в паре с болгарином Григором Димитровым. Их первыми соперниками будут испанцы Фелисьяно и Марк Лопес.
Американцы Боб и Майк Брайан (7) встретятся с немцами Александром и Мишей Зверевыми.
Австриец Доминик Тим и немец Филипп Пецшнер сыграют с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Суаресом (4).