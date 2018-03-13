Чхун Хён победил Бердыха в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Представитель Южной Кореи Чхун Хён (23) вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе, в двух партиях обыграв чеха Томаша Бердыха (12) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Чхун Хён 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Индиан-Уэллсе Чхун Хён поспорит с представителем Уругвая Пабло Куэвасом (30).