Баскетболистки «Надежды» проиграли «Авениде» и не вышли в 1/2 финала Кубка Европы

ТАСС , 9 марта. Российская «Надежда» в гостях потерпела поражение от испанской «Авениды» со счетом 72:91 в ответном матче четвертьфинала женского Кубка Европы по баскетболу.

Самой результативной баскетболисткой матча стала защитник «Авениды» Ким Местда, набравшая 24 очка. В составе российской команды больше всех очков на счету защитника Алекс Бентли (16).

Первый матч также завершился победой испанской команды — 85:68. В полуфинале «Авенида» встретится с турецким «Галатасараем».

Кубок Европы является вторым по значимости европейским турниром после женской Евролиги. Действующим победителем турнира является стамбульский «Якин Догу Университет».