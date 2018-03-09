Ещё
Баскетболистки «Надежды» проиграли «Авениде» и не вышли в 1/2 финала Кубка Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболистки «Надежды» проиграли «Авениде» и не вышли в 1/2 финала Кубка Европы 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 9 марта. Российская «Надежда» в гостях потерпела поражение от испанской «Авениды» со счетом 72:91 в ответном матче четвертьфинала женского Кубка Европы по баскетболу.
Самой результативной баскетболисткой матча стала защитник «Авениды» Ким Местда, набравшая 24 очка. В составе российской команды больше всех очков на счету защитника Алекс Бентли (16).
Первый матч также завершился победой испанской команды — 85:68. В полуфинале «Авенида» встретится с турецким «Галатасараем».
Кубок Европы является вторым по значимости европейским турниром после женской Евролиги. Действующим победителем турнира является стамбульский «Якин Догу Университет».
ТАСС: последние новости
Шарапова снялась с турнира WTA в Майами из-за травмы Веснина и Касаткина вышли в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе Российская теннисистка Касаткина сравнила себя с Месси и Иньестой
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение