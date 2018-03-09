Красота дня. Елена Веснина начинает защиту титула в Индиан-Уэллсе

В эти праздничные весенние дни всем любителям тенниса хочется не только наслаждаться интересной игрой и яркими баталиями, которые разворачиваются на кортах турнира в Индиан-Уэллсе, но и просто полюбоваться на наших прекрасных дам. Особого внимания заслуживает Елена Веснина — действующая чемпионка Индиан-Уэллса и просто красавица.

На нынешнем турнире Веснина как сеяный игрок освобождена от матчей первого круга и начнёт защиту титула с поединка второго раунда против американки Катрин Беллис. Кроме того, Елена вместе с Екатериной Макаровой поборется за победу в парном разряде. Любопытно, что в этом году организаторы соревнования учредили дополнительный бонус в 1 млн долларов, который будет вручён теннисисту и теннисистке, которые смогут добиться титула и в одиночке, и в паре.

Вообще Веснина завоёвывала титулы WTA в одиночке три раза. В её коллекции также есть главные трофее турниров в Хобарте и Истбурне, которые она завоевала в 2013 году.

Сейчас Елена находится на 24-м месте в рейтинг-листе WTA, что позволяет ей без проблем попадать в посев турниров «Большого шлема» и всех других крупных соревнований, как Индиан-Уэллс и Майами. А рекордной для россиянки была 13-я позиция, на которую она поднялась 20 марта 2017 года — как раз после того титула в Индиан-Уэллсе.

Гораздо больше побед у Весниной — в парном разряде. На данный момент она занимает рекордное для себя третье место в парном рейтинге WTA. Всего же в её списке достижений 18 титулов с разными партнёршами — Родионовой, Лиховцевой, Сафиной, Эракович, Мирзой, Макаровой и Касаткиной.

С 2012 года Елена играет почти на всех соревнованиях только в паре с Екатериной Макаровой. Именно в тандеме с ней пришли победы на турнирах «Большого шлема». Сначала девушкам покорился « Ролан Гаррос » (2013), затем — US Open (2014) и Уимблдон (2017). До полного «Карьерного шлема» россиянкам не хватает лишь успеха на Australian Open, где они дважды играли в финале (2014, 2018).

Но все же своим главным достижением в карьере Елена Веснина называет золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016. Веснина и Макарова стали первыми россиянками, выигравшими золотые медали в парном разряде.

В том же, 2016-м, Веснина и Макарова стали чемпионками Итогового турнира WTA в Сингапуре. Новая вершина покорена! Осталось только выиграть Australian Open и пробиться к званию первой ракетки мира.

Умение Елены играть в парной комбинации не осталось без внимания ведущих мужчин-парников. Веснина много раз выступала в миксте, пытаясь найти идеально игровое сочетание. Она дважды добиралась до финала Уимблдона — вместе с индусами Махешем Бхупати (2011) и Леандером Паесом (2012). А с Паесом дошла ещё и до финала Australian Open-2012. И, наконец, в том же Мельбурне-2016 с бразильцем Бруно Суаресом удалось добиться успеха. Так Веснина добыла первый и пока единственный свой «шлем» в миксте.

Елена выросла в Сочи. Это город, в который её тянет, куда она приезжает отдыхать, заряжаться энергией для новых побед. Здесь её ждёт семья — мама, папа, брат, племянница, которая ещё и является её крестницей, друзья, знакомые, просто горожане, которые ею очень гордятся. Неслучайно Елена была одной из участниц эстафеты олимпийского огня перед Играми-2014 в Сочи, а после победы на Олимпиаде в Рио её избрали почётным гражданином Сочи.

Сейчас Веснина является ещё и послом своего любимого города на чемпионате мира по футболу-2018. Кроме того, Елена мечтает о том, чтобы в Сочи была теннисная академия её имени. Причём некоторые теннисисты уже заявили, что готовы там с удовольствием тренироваться, поскольку в Сочи сочетание гор и моря создает уникальный климат, по своим достоинствам не уступающий горноклиматическим курортам Швейцарии, Италии и Франции.

Кроме родных дома Елену ждёт и любимый пёс Риччи. Собака появилась у теннисистки 4,5 года назад и за это время, конечно же, стала ещё одним членом семьи.

В ноябре 2015 года Елена вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова. Он нередко сопровождает теннисистку на турнирах и сам, как бывший спортсмен, помогает ей подготовиться к соревнованиям.

Жизнь профессиональных теннисистов очень насыщена — они играют почти весь год, с января по ноябрь, перелетают с места на место, с континента на континент. У них совершенно нет времени ни для отдыха, ни для восстановления. И только по завершении сезона, наконец, удаётся получить небольшой двухнедельный отпуск. Веснина, выросшая на море, конечно, предпочитает в том числе отдыхать на островах, расслабляясь в лазурной морской пене, например на Мальдивах или на Сейшелах.

Когда же Веснина оказывается в Москве, её часто зовут на светские рауты, мероприятия, различные телевизионные передачи, конкурсы, премии. Елена и сама получает призы, и вручает их другим. И это не говоря уже о национальной теннисной премии «Русский Кубок», где её много раз признавали победительницей в различных номинациях.

Побывала Елена и в гостях у редакции «Чемпионата». Во время беседы с журналистами теннисистка рассказала много интересного о своей жизни в теннисном туре и вне его.