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Цуренко не смогла дойти до Возняцки на турнире в Калифорнии
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Цуренко не смогла дойти до Возняцки на турнире в Калифорнии 

Спорт-Экспресс 9 марта 2018
Украинка Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Со счетом 3:6, 6:3, 6:4 она победила испанку Лару Аррубаррену-Весино. Испанка выполнила три эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из 18. Она встретится с датчанкой Каролиной Возняцки во втором раунде.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лара Аррубаррена-Веснино (Испания) — Леся Цуренко (Украина) — 3:6, 6:3, 6:4.
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