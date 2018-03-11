Веснина обыграла Беллис и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе 

Россиянка Елена Веснина, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, в матче второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе встречалась с американкой Катрин Беллис и одержала победу со счётом 2:6, 6:1, 6:1.
Чемпионка Индиан-Уэллса-2017 Веснина реализовала 6 брейк-пойнтов из 12, отдав 3 гейма на своей подаче и допустив 3 двойные ошибки. Её соперница сделала 3 брейка, допустив 7 двойных ошибок.
В третьем круге соперницей Весниной станет победительница пары Екатерина Макарова (Россия) — Анжелика Кербер (Германия, 10).