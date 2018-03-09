Азаренко победила Уотсон в своём первом матче в 2018 году

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WC) вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв британку Хитер Уотсон со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Бывшая первая ракетка мира совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Уотсон 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Азаренко поспорит с представительницей США Слоан Стивенс (13).

Виктория после рождения сына вернулась на корт в июне 2017 года, однако не выступала с середины июля из-за судебных тяжб по определению места проживания ребёнка. Однако в середине января 2018-го суд вынес решение в пользу теннисистки.