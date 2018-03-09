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Азаренко победила Уотсон в своём первом матче в 2018 году
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Азаренко победила Уотсон в своём первом матче в 2018 году 

Чемпионат.com 9 марта 2018
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WC) вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв британку Хитер Уотсон со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Бывшая первая ракетка мира совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Уотсон 4 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в третий круг Азаренко поспорит с представительницей США Слоан Стивенс (13).
Виктория после рождения сына вернулась на корт в июне 2017 года, однако не выступала с середины июля из-за судебных тяжб по определению места проживания ребёнка. Однако в середине января 2018-го суд вынес решение в пользу теннисистки.
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