Азаренко вернулась и победила

Белорусская теннисистка Азаренко победила в первом матче после возвращения

Белоруска Виктория Азаренко одержала победу в первом матче после 8-месячного перерыва. Со счетом 6:4, 6:2 она обыграла британку Хизер Уотсон в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе (общий призовой фонд — $8,64 млн).

В июле 2017 года спортсменка приостановила карьеру из— за судебного разбирательства по опеке над ребенком Лео. В последнем официальном матче Азаренко 10 июля 2017 года проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 6:7 (3:7), 2:6 в 1/8 финала Уимблдона.

Во втором круге Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс, посеянной на турнире под 13-м номером.