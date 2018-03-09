Азаренко вернулась и победила

Белоруска Виктория Азаренко одержала победу в первом матче после 8-месячного перерыва. Со счетом 6:4, 6:2 она обыграла британку Хизер Уотсон в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе (общий призовой фонд — $8,64 млн).
В июле 2017 года спортсменка приостановила карьеру из— за судебного разбирательства по опеке над ребенком Лео. В последнем официальном матче Азаренко 10 июля 2017 года проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 6:7 (3:7), 2:6 в 1/8 финала Уимблдона.
Во втором круге Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс, посеянной на турнире под 13-м номером.
Азаренко дважды становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде (2012, 2013) и дважды выходила в финал турнира (2008, 2011), в 2009 году стала финалисткой Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде (2009). Кроме того, она является чемпионкой Олимпийских игр — 2012 в миксте (в паре с белорусом Максимом Мирным) и бронзовым призером в одиночном разряде.