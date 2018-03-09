Серена Уильямс призналась в употреблении запрещенных препаратов

«Я никогда не сдавала положительных допинг-проб. У меня всегда были терапевтические исключения, вы можете проверить факты. Я бы не выступала на "Ролан Гаррос", если бы не получила разрешение на применение препаратов, потому что, как вы помните, в том году я была невероятна больна», — заявила теннисистка. Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала информацию о приеме запрещенного препарата во время « Ролан Гаррос » 2015 года. Ее слова приводит ESPN.

Уильямс рассказала, что простудилась во время «Ролан Гаррос» и до сих пор не может поверить, что смогла завоевать там титул. «У меня есть ребенок, и я никогда не смогла бы смотреть ей в глаза и говорить: "Мама жульничала". Это было бы безответственно. У меня всегда было именно такое отношение к вопросу допинга», — отметила она.

Ранее, 9 марта, Уильямс обыграла Зарину Дияс из Казахстана в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе. Для американки победа стала первой после рождения ребенка.

Уильямс является 23-трехкратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Также она четырежды выигрывала золото Олимпийских игр.