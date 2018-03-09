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Удар Шараповой на турнире в Дохе признан лучшим в феврале по версии WTA
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Удар Шараповой на турнире в Дохе признан лучшим в феврале по версии WTA 

RT на русском 9 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила итоги голосовании в номинации на лучший удар февраля. Как сообщает пресс-служба WTA, удар российской теннисистки Марии Шараповой в матче с представительницей Румынии Моникой Никулеску на турнире в Дохе набрал 32% голосов.
Второе место досталось чешке Петре Квитовой, третьей стала полька Агнешка Радваньская. Россиянка Анастасия Потапова с 13% стала четвёртой, а немка Анежелика Кербер — пятой.
Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла японке Осаке в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
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