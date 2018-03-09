Удар Шараповой на турнире в Дохе признан лучшим в феврале по версии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила итоги голосовании в номинации на лучший удар февраля. Как сообщает пресс-служба WTA, удар российской теннисистки Марии Шараповой в матче с представительницей Румынии Моникой Никулеску на турнире в Дохе набрал 32% голосов. Второе место досталось чешке Петре Квитовой, третьей стала полька Агнешка Радваньская . Россиянка Анастасия Потапова с 13% стала четвёртой, а немка Анежелика Кербер — пятой. Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла японке Осаке в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе.