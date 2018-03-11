Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Синякову

Россиянка Дарья Касаткина в матче второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе встречалась с чешкой Катержиной Синяковой и одержала победу после отказа соперницы продолжать встречу при счёте 6:2, 5:2 в пользу Касаткиной. Матч продолжался 1 час 15 минут. Касаткина, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, реализовала 6 брейк-пойнтов из 9, отдав на своей подаче 2 гейма.

Эта победа стала второй для нашей теннисистки в противостоянии с чешкой. Единственный предыдущий матч между Касаткиной и Синяковой состоялся во втором круге «ВТБ Кубка Кремля» — 2017, где Дарья выиграла в двух сетах — 6:2, 6:3.