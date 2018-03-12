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Победа Анисимовой, поражение Азаренко — в обзоре матчей турнира в Индиан-Уэллсе
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Победа Анисимовой, поражение Азаренко — в обзоре матчей турнира в Индиан-Уэллсе 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Американская теннисистка Аманда Анисимова преподнесла сенсацию, одолев в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:2, 6:4. В следующем раунде соревнований она сыграет с ещё одной чешкой Каролиной Плишковой.
Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».
Американска Слоан Стивенс победила представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 6:1, 7:5 и сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».
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