Шарапова рассталась с тренером

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение прекратить сотрудничество с голландским тренером Свеном Груневелдом. Об этом спортсменка объявила на своём официальном сайте.
Отмечается, что решение принято по обоюдному согласию.
«После четырёх лет успешного сотрудничества я хотела бы поблагодарить Свена за его преданность, профессионализм и дружбу, которая не прекратится после завершения совместной работы», — заявила Шарапова, которая вместе с Груневелдом выиграла семь турниров.
Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла японке Осаке в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе.