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Шарапова рассталась с тренером
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Шарапова прекратила сотрудничество с тренером Груневелдом 

RT на русском 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение прекратить сотрудничество с голландским тренером Свеном Груневелдом. Об этом спортсменка объявила на своём официальном сайте.
Отмечается, что решение принято по обоюдному согласию.
«После четырёх лет успешного сотрудничества я хотела бы поблагодарить Свена за его преданность, профессионализм и дружбу, которая не прекратится после завершения совместной работы», — заявила Шарапова, которая вместе с Груневелдом выиграла семь турниров.
Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла японке Осаке в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
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