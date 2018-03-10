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Оже-Альяссим стал первым игроком 2000 года рождения, выигравшим матч на уровне турнира «Мастерс-1000»
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Оже-Альяссим стал первым игроком 2000 года рождения, выигравшим матч на уровне турнира «Мастерс-1000» 

Спорт-Экспресс 10 марта 2018
Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе. Тем самым он стал первым игроком, родившимся в 2000 году или позже, который выиграл матч на соревновании подобного уровня. Со счетом 6:2, 7:6 (7:4) он обыграл своего соотечественника Вашека Поспишила. Далее Оже-Альяссим встретится с еще одним канадцем Милошем Раоничем.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) — Вашек Поспишил (Канада, Q) — 6:2, 7:6 (7:4)
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