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Павлюченкова проиграла американке Анисимовой
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Павлюченкова проиграла американке Анисимовой во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Аманде Анисимовой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $8,65 млн).
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 в пользу 16-летней Анисимовой. Павлюченкова была посеяна на турнире под 23-м номером. Анисимова получила специальное приглашение (wild card) от организаторов соревнований.
В третьем круге Анисимова встретится с чешкой Петрой Квитовой (9).
Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является россиянка Елена Веснина. Турнир завершится 18 марта.
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