Ещё
16-летняя Анисимова прервала 14-матчевую победную серию Квитовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

16-летняя Анисимова прервала 14-матчевую победную серию Квитовой 

Спорт-Экспресс 11 марта 2018
16-летняя американская теннисистка российского происхождения Аманада Анисимова, получившая wild card на турнире в Индиан-Уэллсе, прервала 14-матчевую победную серию 9-й ракетки мира чешки Петры Квитовой. В матче третьего круга она одержала победу со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 11 минут.
В четвертом круге Анисимова встретится с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) — Каролина Плишкова (Чехия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Аманда Анисимова (США, WC) — Петра Квитова (Чехия, 9) — 6:2, 6:4  Маркета Вондроушова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:2, 6:2
Спорт-Экспресс: последние новости
Шарапова снялась с турнира в Майами Шарапова сфотографировалась на фоне американского флага с мамой Дарья Касаткина: "Первая ракетка России? Рада, но мои цели выше"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение