Изнер уступил Монфису во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Матч продолжался 2 часа и 38 минут. Монфис выполнил 8 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 1 раз взял чужую подачу. На счету Иснера 15 эйсов и 3 двойные ошибки, американец обошёлся без реализованных брейк-пойнтов.

В следующем раунде соревнований Монфис встретится со своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером, который ранее нанёс поражение представителю Люксембурга Жилю Мюллеру.

Индиан-Уэллс. Мужчины. Второй круг