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Изнер уступил Монфису во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Изнер уступил Монфису во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в трёх сетах представителя США Джона Иснера (15) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:5.
Матч продолжался 2 часа и 38 минут. Монфис выполнил 8 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 1 раз взял чужую подачу. На счету Иснера 15 эйсов и 3 двойные ошибки, американец обошёлся без реализованных брейк-пойнтов.
В следующем раунде соревнований Монфис встретится со своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером, который ранее нанёс поражение представителю Люксембурга Жилю Мюллеру.
Индиан-Уэллс. Мужчины. Второй круг
Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) — Тим Смычек (США, Q) — 1:6, 6:4, 6:4  Дуди Села (Израиль) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) — 6:4, 6:4  Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Жиль Мюллер (Люксембург, 24) — 6:3, 7:5
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