Согласно котировкам, Кербер разгромит Макарову на турнире в Индиан-Уэллсе

Россиянка Екатерина Макарова начала выступление на турнире в Индиан-Уэллсе с победы над бельгийкой Кирстен Флипкенс со счётом 6:2, 6:4. Следующей оппоненткой Екатерины Макаровой станет немка Анжелика Кербер (10). Начало встречи — 11 марта в 4:00 мск.

Согласно котировкам букмекеров, у Анжелики Кербер не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Кербер оценивается коэффициентом 1.26, победа с форой «-3,5» гейма — 1.80. Если Екатерина Макарова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 3.80. На то, что она сумеет удержать фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.90.