Елена Веснина вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан‐Уэллсе

Российская теннисистка Елена Веснина одержала победу над американкой Кэтрин Картан Беллис и закрепила за собой выход в третий круг престижного соревнования в США, сообщило РИА «Новости»

Веснина, попавшая на турнир под номером, смогла одержать волевую победу за 1 час и 35 минут над своей соперницей со счетом в трех сетах: 2:6, 6:1 и 6:1.

Будущая соперница Елены Весниной определится в матче между другой россиянкой Екатериной Макаровой и десятой ракеткой в мировом рейтинге — Ангелиной Кербер.

Макарова и Веснина уже трижды занимали призовые места на турнирах Большого шлема, а также принесли российской олимпийской сборной золотые медали в парном разряде на играх в Рио в 2016 году.