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Елена Веснина вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан‐Уэллсе
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Елена Веснина вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан‐Уэллсе 

360tv.ru 11 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Российская теннисистка Елена Веснина одержала победу над американкой Кэтрин Картан Беллис и закрепила за собой выход в третий круг престижного соревнования в США, сообщило РИА «Новости».
Веснина, попавшая на турнир под  номером, смогла одержать волевую победу за 1 час и 35 минут над своей соперницей со счетом в трех сетах: 2:6, 6:1 и 6:1.
Будущая соперница Елены Весниной определится в матче между другой россиянкой Екатериной Макаровой и десятой ракеткой в мировом рейтинге — Ангелиной Кербер.
Макарова и Веснина уже трижды занимали призовые места на турнирах Большого шлема, а также принесли российской олимпийской сборной золотые медали в парном разряде на играх в Рио в 2016 году.
Зрители матча Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне испортили игру австралийке Эшли Барти и белоруске Арине Соболенко. Болельщики мешали спортсменкам весь поединок громко имитируя их крики.
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