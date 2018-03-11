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Гарсия, Гаврилова и Севастова вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Гарсия, Гаврилова и Севастова вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Француженка Каролин Гарсия (7) вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Каролин трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвёртый круг Гарсия поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой (26), которая победила бельгийку Янину Викмайер (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
Индиан-Уэллс. Женщины. Второй круг Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) — 6:4, 2:6, 6:3. Анастасия Севастова (Латвия, 21) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:2, 2:6, 6:1.
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