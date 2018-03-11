Димитров проиграл Вердаско во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе 

Болгарин Григор Димитров (3) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе, проиграв испанцу Фернандо Вердаско со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 3:6. Матч продолжался 2 часа 6 минут. Григор дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвёртый круг Вердаско поспорит с американцем Тейлором Фритцем.
Индиан-Уэллс. Мужчины. Второй круг Жереми Шарди (Франция) — Фабио Фоньини (Италия, 16) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Николас Киккер (Аргентина) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) — 4:6, 6:2, 6:1. Адриан Маннарино (Франция, 20) — Петер Полански (Канада, Q) — 6:1, 6:4. Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Джаред Доналдсон (США) — 6:4, 6:2. Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11) — Орасио Себальос (Аргентина) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:3). Филип Краинович (Сербия, 25) — Митчелл Крюгер (США, Q) — 6:2, 6:2. Борна Чорич (Хорватия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19) — 6:0, 6:3. Чхун Хён (Южная Корея, 23) — Душан Лайович (Сербия) — 6:7 (9:11), 6:3, 6:3.