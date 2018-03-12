Саснович, сделав 14 двойных, проиграла Возняцки в 3-м круге Индиан-Уэллса

Датчанка Каролина Возняцки (2) пробилась в четвёртый раунд турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, нанеся поражение белоруске Александре Саснович в трёх партиях — 6:4, 2:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. Возняцки сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету Саснович 2 подачи навылет, 14 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.