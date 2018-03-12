Около 22:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга на турнире категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США), в котором действующая чемпионка соревнований, россиянка Елена Веснина (24), сыграет с немкой Анжеликой Кербер (10). В предыдущем раунде Кербер одержала волевую победу над напарницей Весниной, Екатериной Макаровой, а Веснина обыграла американку Катрин Беллис, также отдав сопернице первую партию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
В четвёртом круге победительница этого матча сыграет либо с француженкой Каролин Гарсией (7), либо с австралийкой Дарьей Гавриловой (26).